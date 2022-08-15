Емелин прокомментировал разгромную победу минского «Динамо» над ЦСКА в контрольном матче

Защитник минского «Динамо» Алексей Емелин подвел итоги контрольного матча с ЦСКА, в котором белорусский клуб крупно обыграл своего соперника со счетом 6:1.

Отметим, что очная встреча команд прошла в воскресенье, 14 августа, в Минске. В составе хозяев шайбы забросили Владимир Алистратов и Павел Варфоломеев, отличившиеся дублями, а также Брэндон Козун и Сергей Сапего. У армейцев гол забил Егор Кузьминов.

– Хорошая победа. Трудно было предположить, что будет такой счет, но мы старались, играли в свой хоккей и поэтому добились такого результата. Такие победы придают уверенности, тем более столько голов забили. Надеюсь, сможем радовать болельщиков как можно чаще в этом сезоне, – цитирует Емелина клубная пресс-служба минчан.

Добавим, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. ЦСКА сыграет в этот день с «Металлургом».