«Ак Барс» обыграл «Спартак» в товарищеском матче

«Ак Барс» в гостевом товарищеском матче победил «Спартак» со счетом 7:4.
В составе казанской команды забивали Дмитрий Кагарлицкий, дважды реализовавший численное большинство (24-я и 52-я минуты), впоследствии оформивший хет-трик (60), Никита Лямкин (26), Михаил Глухов (29), Александр Радулов (41), Александр Бурмистров (50).
У красно-белых дубль оформил Дмитрий Злодеев (43 и 57), еще одну шайбу забросил Илья Талалуев (40).
Хоккей. Товарищеский матч
«Спартак» (Москва) - «Ак Барс» (Казань) - 4:7 (0:0, 1:3, 2:4)
Голы:
0:1 – Кагарлицкий (Войнов, Шипачев), 23:46 - Бол.
0:2 – Лямкин (Дыняк), 25:01
0:3 – Глухов (Бурмистров), 28:10
1:3 - Талалуев (Чебыкин, Свечков), 39:21 - Бол.
1:4 - Радулов (Кагарлицкий, Хафизуллин), 40:41
2:4 - Злодеев (Точилкин), 42:27
2:5 - Бурмистров, 49:36
2:6 - Кагарлицкий (Панюков, Шипачев), 51:32 - Бол.
3:6 - Архипов (Свечков), 55:30
4:6 - Злодеев (Хайруллин), 56:27
4:7 - Кагарлицкий (Шипачев, Радулов), 59:36.