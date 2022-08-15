Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ак Барс» обыграл «Спартак» в товарищеском матче

Игра прошла в «Лужниках».
15 августа 2022 15:14
автор: Максим Скороходов

«Ак Барс» в гостевом товарищеском матче победил «Спартак» со счетом 7:4.

В составе казанской команды забивали Дмитрий Кагарлицкий, дважды реализовавший численное большинство (24-я и 52-я минуты), впоследствии оформивший хет-трик (60), Никита Лямкин (26), Михаил Глухов (29), Александр Радулов (41), Александр Бурмистров (50).

У красно-белых дубль оформил Дмитрий Злодеев (43 и 57), еще одну шайбу забросил Илья Талалуев (40).

Хоккей. Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) - «Ак Барс» (Казань) - 4:7 (0:0, 1:3, 2:4)

Голы:
0:1 – Кагарлицкий (Войнов, Шипачев), 23:46 - Бол.
0:2 – Лямкин (Дыняк), 25:01
0:3 – Глухов (Бурмистров), 28:10
1:3 - Талалуев (Чебыкин, Свечков), 39:21 - Бол.
1:4 - Радулов (Кагарлицкий, Хафизуллин), 40:41
2:4 - Злодеев (Точилкин), 42:27
2:5 - Бурмистров, 49:36
2:6 - Кагарлицкий (Панюков, Шипачев), 51:32 - Бол.
3:6 - Архипов (Свечков), 55:30
4:6 - Злодеев (Хайруллин), 56:27
4:7 - Кагарлицкий (Шипачев, Радулов), 59:36.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Ак Барс» обыграл «Спартак» в товарищеском матче
Игра прошла в «Лужниках».
15.08.2022 15:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Емелин прокомментировал разгромную победу минского «Динамо» над ЦСКА в контрольном матче
Команда из Белоруссии забросила шесть шайб в ворота армейцев.
15.08.2022 11:44
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Аналитик НХЛ назвал Малкина одним из величайших хоккеистов всех времен
Американский специалист похвалил выступления российского хоккеиста.
15.08.2022 10:16
Хоккей
автор: Владислав Корегин
НХЛ включила Малкина в топ-20 лучших центральных нападающих лиги на данный момент
Недавно россиянин продлил контракт с «Питтсбургом».
15.08.2022 09:15
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Крейг Вудкрофт: Победа над ЦСКА придаст уверенность минскому «Динамо»
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
14.08.2022 18:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Нам нужно было больше концентрации и внимания». Федоров - о поражении ЦСКА от минского «Динамо»
Встреча прошла в столице Белоруссии.
14.08.2022 17:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Вадим Шипачев: Радулова надо «кормить» шайбами
Оба хоккеиста проведут первый сезон в казанском клубе.
14.08.2022 17:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Ак Барс» под нагрузками? Это отговорки для слабых». Шипачев - после поражения от «Спартака»
Тренирует команду Олег Знарок.
14.08.2022 16:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» одержал победу над «Ак Барсом» в товарищеском матче
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
14.08.2022 15:12
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Минское «Динамо» разгромило ЦСКА в товарищеском матче
Встреча прошла в столице Белоруссии.
14.08.2022 14:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Как прекрасен этот мир, «Спартак», посмотри!» Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости - в картинках и видосиках.
«Абаскаль — это попадание в точку!» Кечинов — о доминировании «Спартака» на старте сезона
6-кратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о феноменальном старте команды в нынешнем сезоне (13 очков и единоличное лидерство после пяти туров РПЛ).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 15.08.2022: на кону 4 050 000 рублей!
15 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Пусть Промес продолжает в том же духе, мы ему поможем!» Джикия — о разгроме «Сочи» и первом месте «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Сочи» (3:0) рассказал о старте сезона и работе с Гильермо Абаскалем.
А ведь мог сидеть в тюрьме! Как дубль невероятного Промеса обеспечил «Спартаку» абсолютное лидерство в РПЛ
В заключительном матче 5-го тура РПЛ красно-белые в Москве разгромили сочинцев – 3:0.
А Карпин-то догнал «Зенит»! Как «Ростов» увез три очка из Нижнего Новгорода, пропустив три гола
В очередных матчах 5-го тура РПЛ ростовчане победили в гостях нижегородцев (4:3), а оренбуржцы взяли верх дома над торпедовцами (1:0). Команда Валерия Карпина возглавила таблицу вместе с «Зенитом».
«Разговоры о Юране работать не мешают». Николай Писарев — о своем дебюте в «Химках»
Новый главный тренер «Химок» Николай Писарев после матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3) порассуждал об атакующем футболе и подключении вратаря к розыгрышу угловых.
Фокусник из Питера. Как Андрей Аршавин доказал, что и наш футболист может быть мировой звездой
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о самом успешном футболисте страны за этот период – герое бронзового Eвро-2008, обладателе Кубка УЕФА и легионере лондонского «Арсенала».
«Если бы гол ЦСКА не отменили, «Зенит» надломился бы». Деменко — о матче в Санкт-Петербурге
Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко признался «Плеймейкеру», что в этом сезоне ЦСКА навяжет питерцам борьбу за золото.
«Несмотря на травму Мозеса красно-белые победят 3:2». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 5-го тура РПЛ (14 августа, 20:00).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика