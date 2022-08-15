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Знарок остался недоволен результатом матча со «Спартаком»: Нужно играть до конца

Команды в течение двух дней провели две встречи подряд.
15 августа 2022 16:41
автор: Александр Шульгин

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал результат сегодняшнего матча против московского «Спартака».

«Два разных результата связаны с тем, что вчера у соперника играл один состав, а сегодня - другой. Пропустили в концовке две шайбы, потому что решили, что все уже в порядке. Нужно играть до конца», - приводит слова специалиста пресс-служба казанцев.

Напомним, первая встреча состоялась накануне и завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. Независимо от результата команды договорились дополнительно провести овертайм, который не принес заброшенных шайб, и серию буллитов, в которой сильнее оказались казанцы.

15 августа хоккеисты внось вышли на лед МСА «Лужники». В этот раз «Ак Барс» взял убедительный реванш (7:4).

источник: ХК «Ак Барс»
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