Знарок остался недоволен результатом матча со «Спартаком»: Нужно играть до конца

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал результат сегодняшнего матча против московского «Спартака».

«Два разных результата связаны с тем, что вчера у соперника играл один состав, а сегодня - другой. Пропустили в концовке две шайбы, потому что решили, что все уже в порядке. Нужно играть до конца», - приводит слова специалиста пресс-служба казанцев.

Напомним, первая встреча состоялась накануне и завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. Независимо от результата команды договорились дополнительно провести овертайм, который не принес заброшенных шайб, и серию буллитов, в которой сильнее оказались казанцы.

15 августа хоккеисты внось вышли на лед МСА «Лужники». В этот раз «Ак Барс» взял убедительный реванш (7:4).