Знарок рассказал, что ждет Кагарлицкого в «Ак Барсе»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал игру нападающего команды Дмитрия Кагарлицкого в товарищеском матче против московского «Спартака».

«Будем смотреть, в принципе он провел хороший матч, кое-что мы увидели, да», - привоидт слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, за два дня команды провели между собой две игры. Первая встреча состоялась накануне и завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. Независимо от результата команды договорились дополнительно провести овертайм, который не принес заброшенных шайб, и серию буллитов, в которой сильнее оказались казанцы.

15 августа хоккеисты внось вышли на лед МСА «Лужники». В этот раз «Ак Барс» взял убедительный реванш (7:4), а Кагарлицкий отметился хет-триком.