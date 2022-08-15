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Знарок ответил на вопрос об основном вратаре «Ак Барса»

На протяжении контрольных матчей ворота казанцев защищали разные голкиперы.
15 августа 2022 17:16
автор: Александр Шульгин

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, от чего зависит выбор основного вратаря команды в предстоящем сезоне.

«Эти вопросы решает тренер вратарей», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, за два дня «Ак Барс» провел два товарищеских матча с московским «Спартаком». Первая встреча состоялась накануне и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Независимо от результата команды договорились дополнительно провести овертайм, который не принес заброшенных шайб, и серию буллитов, в которой сильнее оказались казанцы.

15 августа хоккеисты внось вышли на лед МСА «Лужники». В этот раз «Ак Барс» взял убедительный реванш (7:4), а Кагарлицкий отметился хет-триком.

источник: ХК «Ак Барс»
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