Знарок ответил на вопрос об основном вратаре «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, от чего зависит выбор основного вратаря команды в предстоящем сезоне.

«Эти вопросы решает тренер вратарей», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, за два дня «Ак Барс» провел два товарищеских матча с московским «Спартаком». Первая встреча состоялась накануне и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Независимо от результата команды договорились дополнительно провести овертайм, который не принес заброшенных шайб, и серию буллитов, в которой сильнее оказались казанцы.

15 августа хоккеисты внось вышли на лед МСА «Лужники». В этот раз «Ак Барс» взял убедительный реванш (7:4), а Кагарлицкий отметился хет-триком.