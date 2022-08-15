«С такими ребятами всегда приятно играть». Кагарлицкий о возвращении в звено к Шипачеву и Радулову

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал свое возвращение в звено Вадима Шипачева и Александра Радулова в товарищеской игре со «Спартаком» (7:4).

«Хорошо, что сегодня так получилось. Конечно, с такими ребятами всегда приятно играть. Но и до этого у меня отличное звено было – с Кирюхой Петровым, Сэмом (Кириллом Семеновым - прим. ред.) тоже хорошо играли. Сегодня играли такой тройкой, завтра – иначе. Все понимают, что у нас хорошая команда, каждый с каждым может сыграть. Не зацикливаемся на этом», - сказал Кагарлицкий клубной пресс-службе.

Напомним, что в матче со «Спартаком» Кагарлицкий оформил хет-трик, реализовав большинство в двух из трех своих голах.