Появилась новая информация о зарплате Емелина в минском «Динамо»

Появились новые финансовые подробности соглашения российского защитника Алексея Емелина с минским «Динамо».

Ранее в СМИ сообщалось, что оклад 36-летнего составит около 35 млн рублей за сезон. Напомним, что Емелин подписал с белорусским клубом однолетний контракт.

«Это очень далеко от реальности. На самом деле, зарплата Емелина – 15 миллионов в год. Очень адекватные цифры», – написал в своем телеграм-канале журналист Артур Хайруллин.

Добавим, что в минувшем сезоне Емелин провел 43 матча за «Авангард» в регулярном чемпионате, набрав 8 (2+6) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету защитника 5 (2+3) очков в 13 играх.