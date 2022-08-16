В Финляндии считают, что «никто не скучает» по сборной России на МЧМ-2022

В Финляндии прокомментировали отсутствии сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Напомним, что ИИХФ запретила национальным командам из РФ участвовать во всех международных турнирах под эгидой организации.

«Какая жалость. Международная федерация хоккея исключила Россию и ее верную рабочую лошадку Белоруссию из своих турниров. В Эдмонтоне никто не скучает по России. Назойливые соседи с востока, которые диктуют свои правила, никому не нужны», — написал журналист финского издания Iltalehti Тимо Куннари.

Добавим, что сегодня определились четвертьфиналисты турнира в Канаде.