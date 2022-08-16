Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Металлург» обыграл «Нефтехимик» на старте Кубка президента Республики Казахстан

Турнир проходит на «Барыс-Арене» в Нур-Султане.
16 августа 2022 14:15
автор: Александр Поволоцкий

«Металлург» нaнес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в первом мaтче предсезонного турнирa Кубок президента Реcпублики Казахстан.

Встречa завершилась победой подопечных Ильи Воробьевa со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

В состaве «Металлурга» отличились Cемeн Кошелев (16-я минута), Павeл Акользин (30), Данил Юров (32) и Денис Зернов (60). У «Нефтeхимика» шайбу заброcил Евгeний Митякин (45).

Добaвим, что во втором мaтче игрового дня вcтретятся «Барыс» и «Автoмобилист».

Напoмним, что нoвый сезон КХЛ стaртует 1 сeнтября.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Металлург» обыграл «Нефтехимик» на старте Кубка президента Республики Казахстан
Турнир проходит на «Барыс-Арене» в Нур-Султане.
16.08.2022 14:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В Финляндии считают, что «никто не скучает» по сборной России на МЧМ-2022
Турнир проходит в эти дни в Канаде.
16.08.2022 13:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Появилась новая информация о зарплате Емелина в минском «Динамо»
Хоккеист выигрывал чемпионат мира в 2012 году.
16.08.2022 12:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Стали известны все четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира по хоккею
Стали известны все четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира по хоккею
Турнир проходит в Эдмонтоне.
16.08.2022 09:59
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Сочи» подписал канадца Гормли, выступавшего за рижское «Динамо»
Южане продолжают подготовку к новому сезону КХЛ.
15.08.2022 19:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Вратарь «Вегаса» Ленер пропустит сезон из-за травмы бедра
Вратарь «Вегаса» Ленер пропустит сезон из-за травмы бедра
31-летнему голкиперу понадобится хирургическое вмешательство.
15.08.2022 17:55
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«С такими ребятами всегда приятно играть». Кагарлицкий о возвращении в звено к Шипачеву и Радулову
«Ак Барс» готовит новый состав к регулярному чемпионату КХЛ.
15.08.2022 17:41
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Знарок ответил на вопрос об основном вратаре «Ак Барса»
На протяжении контрольных матчей ворота казанцев защищали разные голкиперы.
15.08.2022 17:16
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Знарок рассказал, что ждет Кагарлицкого в «Ак Барсе»
Форвард отметился хет-триком в контрольном матче со «Спартаком».
15.08.2022 17:01
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Знарок остался недоволен результатом матча со «Спартаком»: Нужно играть до конца
Команды в течение двух дней провели две встречи подряд.
15.08.2022 16:41
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кошмары «МЮ», величие Хвичи и печаль Месси. Цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Что такое КОНИФА, куда входят ЛНР, ДНР, Крым и еще пять десятков футбольных изгоев
«Плеймейкер» рассказывает о футбольном союзе непризнанных ФИФА федераций, которые могут определить следующего чемпиона мира в Донецке.
С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга
«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.
Корейские танцы Семененко, «Евровидение» Петросян и взбесившаяся рука Мозалева. Что нового в фигурном катании
Сразу несколько фигуристов российской сборной показали новые программы или рассказали о музыке для них – порой весьма необычной.
Глас Макларена в пустыне. Как обличитель российского допинга стал адвокатом российского спорта
Профессор Ричард Макларен неожиданно зажег: в эфире канала ARD канадский юрист, который сделал очень многое, чтобы на Россию в спорте наложили жесточайшие санкции, вдруг предложил наших атлетов вернуть на мировую арену.
«Как прекрасен этот мир, «Спартак», посмотри!» Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости - в картинках и видосиках.
«Абаскаль — это попадание в точку!» Кечинов — о доминировании «Спартака» на старте сезона
6-кратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о феноменальном старте команды в нынешнем сезоне (13 очков и единоличное лидерство после пяти туров РПЛ).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 15.08.2022: на кону 4 050 000 рублей!
15 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Пусть Промес продолжает в том же духе, мы ему поможем!» Джикия — о разгроме «Сочи» и первом месте «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Сочи» (3:0) рассказал о старте сезона и работе с Гильермо Абаскалем.
А ведь мог сидеть в тюрьме! Как дубль невероятного Промеса обеспечил «Спартаку» абсолютное лидерство в РПЛ
В заключительном матче 5-го тура РПЛ красно-белые в Москве разгромили сочинцев – 3:0.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика