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«Сегодня был некий «шоу-рум». Ларионов - о победе «Торпедо» над «Дизелем»

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
16 августа 2022 18:45
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился впечатлениями от игры подопечных в товарищеском матче с «Дизелем».

Напомним, что нижегородский клуб обыграл пензенскую команду со счетом 4:1.

«Мы дали себя проявить молодым ребятам. Показали хоккеистов тренерам нашего фарм-клуба, чтобы они какую-то часть сезона смогли использовать наших игроков правильно. Можно сказать, что сегодня был некий «шоу-рум», чтобы впоследствии ребята, которых мы командируем в «Дизель», не протирали там лавку, а играли и могли вернуться к нам в команду в игровом тонусе», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что 3 сентября «Торпедо» сыграет в первом матче сезона с «Металлургом».

источник: «Советский спорт»
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