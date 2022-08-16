«Сегодня был некий «шоу-рум». Ларионов - о победе «Торпедо» над «Дизелем»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился впечатлениями от игры подопечных в товарищеском матче с «Дизелем».

Напомним, что нижегородский клуб обыграл пензенскую команду со счетом 4:1.

«Мы дали себя проявить молодым ребятам. Показали хоккеистов тренерам нашего фарм-клуба, чтобы они какую-то часть сезона смогли использовать наших игроков правильно. Можно сказать, что сегодня был некий «шоу-рум», чтобы впоследствии ребята, которых мы командируем в «Дизель», не протирали там лавку, а играли и могли вернуться к нам в команду в игровом тонусе», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что 3 сентября «Торпедо» сыграет в первом матче сезона с «Металлургом».