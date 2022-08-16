Вайсфельд предположил, в каком клубе Ковальчук может продолжить каьеру

Бывший хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд предположил, в каком клубе нападающий Илья Ковальчук может продолжить свою карьеру.

Напомним, что 39-летний спортсмен был назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Вернуться-то в КХЛ Ковальчук может, но мы не знаем, какие у него приоритеты. Главное, чего он хочет сам. Тут важны два аспекта. Первый – если Ковальчук хочет вернуться, то наверняка в команду, которая претендует на Кубок Гагарина. Второй – финансовый момент», — приводит слова Вайсфельда «РБ-Спорт».

Добавим, что в минувшем сезоне Ковальчук выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда».