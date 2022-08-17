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В Латвии вспомнили, что американский журналист предлагал посадить Овечкина в тюрьму

Корреспондент даже не обвинял российского спортсмена в преступлении.
17 августа 2022 11:40
автор: Максим Скороходов

Латвийское издание «Biznes & Baltiâ» вспомнило, что американская пресса предлагала посадить хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина в тюрьму.

Подразумевается сообщение журналиста Кита Олберманна, который хотел таким способом добиться освобождения из российского заключения баскетболистки Бриттни Грайнер.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину. Суд в итоге приговорил ее к 9 годам лишения свободы, а также штрафу в 1 млн рублей.

источник: «Советский спорт»
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