В Латвии вспомнили, что американский журналист предлагал посадить Овечкина в тюрьму

Латвийское издание «Biznes & Baltiâ» вспомнило, что американская пресса предлагала посадить хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина в тюрьму.
Подразумевается сообщение журналиста Кита Олберманна, который хотел таким способом добиться освобождения из российского заключения баскетболистки Бриттни Грайнер.
Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину. Суд в итоге приговорил ее к 9 годам лишения свободы, а также штрафу в 1 млн рублей.
источник: «Советский спорт»