«Металлург» одержал вторую победу на Кубке президента Республики Казахстан, обыграв «Автомобилист»

«Металлург» победил «Автомобилист» со счетом 2:1 во второй день Кубка президента Республики Казахстан.
На шайбы хоккеистов команды из Магнитогорска Филиппа Майе (3-я минута) и Семена Кошелева, реализовавшего большинство (17), представители Екатеринбурга ответили голом нападающего Василия Филяева (24).
Ранее «магнитка» победила «Нефтехимик» - 4:1, а уральский клуб одолел в овертайме «Барыс» - 4:3.
19 августа «Металлург» сыграет с казахстанской командой, а «Автомобилист» - с клубом из Нижнекамска.
Кубок президента Республики Казахстан
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магнитогорск) - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Майе (Голдобин), 2:18
0:2 – Кошелев (Карпов, Голдобин), 16:15 - Бол.
1:2 – Филяев (Баранов), 24:14
источник: «Советский спорт»