Гретцки может заплатить 10 млн долларов из-за ложных заявлений о жвачке для похудения

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки угодил в неприятную историю.
Как сообщают американские СМИ, экс-нападающий «Эдмонтона» может выплатить штраф в размере 10 млн долларов из-за ложных утверждений о жвачке для похудения.
Дело в том, что создатель натуральной жвачки Стивен Спаркс заключил с канадцем рекламный договор. Спортсмен заявлял, что благодаря этому продукту избавился от 16 кг. Позже хоккеист сказал, что «это полная чушь». Слова нападающего серьезно ударили по акциям компании, принадлежащей Спарксу, и теперь бизнесмен хочет взыскать с бывшего игрока потерянные средства