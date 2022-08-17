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«Двоякое впечатление»: Кудашов – после матча с «Витязем»

Бело-голубые выиграли второй матч в рамках летних сборов.
17 августа 2022 17:48
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился эмоциями после победы над «Витязем» (2:0) в контрольном матче.

«Двоякое впечатление. В детали вдаваться не хочу. Я уже говорил, что идем по плану. Сегодня что-то получалось хорошо, что-то — не очень.

Было неплохое начало у нас. Наступаем на прошлогодние грабли – дальше расслабляемся и играем в плохую игру. От начала до конца нужно работать», – заявил тренер клубной пресс-службе.

Одолев «Витязь», хоккеисты «Динамо» выиграли второй матч в рамках летних сборов. Также они проиграли в пяти встречах. Подмосковный клуб уступил в третьем матче кряду и выиграл два поединка.

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