«Барыс» всухую одолел «Нефтехимик» в контрольном матче

В среду, 17 августа, в Нур-Султане состоялся товарищеский матч между казахстанским «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

На 27-й минуте счет открыл нападающий Михаил Рахманов, забросивший шайбу в большинстве. Затем в равных составах преимущество «Барыса» удвоил форвард Линден Вей. А на 52-й минуте нападающий Динмухамед Кайыржан поставил точку - 3:0.

Накануне «Барыс» и «Автомобилист» сыграли товарищеский матч. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане (Казахстан). Матч завершился победой «Автомобилиста» в овертайме со счетом 4:3.