«Амур» добился победы над «Спартаком» в контрольном матче

Хоккеисты «Амура» одержали победу над «Спартаком» (4:3) в рамках контрольного матча, который состоялся в четверг, 18 августа, в Москве.

Отметим, что в составе хабаровчан шайбы забросили Андрей Алексеев, отличившийся на 19-й минуте, а также Вячеслав Грецкий (28), Артем Антипов (31) и Иван Николишин (35). Красно-белые ответили результативными бросками Александра Хохлачева (24), Артема Демкова (33) и Данилы Квартальнова (46).

Напомним, что для «Спартака» и «Амура» новый сезон КХЛ начнется 2 сентября. Команды проведут между собой еще одну очную встречу в Москве.