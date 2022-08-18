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«Амур» добился победы над «Спартаком» в контрольном матче

Очная встреча команд прошла в Москве.
18 августа 2022 15:37
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Амура» одержали победу над «Спартаком» (4:3) в рамках контрольного матча, который состоялся в четверг, 18 августа, в Москве.

Отметим, что в составе хабаровчан шайбы забросили Андрей Алексеев, отличившийся на 19-й минуте, а также Вячеслав Грецкий (28), Артем Антипов (31) и Иван Николишин (35). Красно-белые ответили результативными бросками Александра Хохлачева (24), Артема Демкова (33) и Данилы Квартальнова (46).

Напомним, что для «Спартака» и «Амура» новый сезон КХЛ начнется 2 сентября. Команды проведут между собой еще одну очную встречу в Москве.

источник: «Советский спорт»
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