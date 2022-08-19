Брылин - о включении в тренерский штаб «Нью-Джерси»: Это то, к чему я стремился долгие годы

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» Сергей Брылин высказался о том, что вошел в тренерский штаб Линди Раффа, возглавляющего основную команду клубной системы с 2020 года.

«Конечно, эмоции переполняют. Это то, к чему я стремился последние несколько лет, и я рад, что это наконец-то произошло. Это первый шаг. Мои мечты намного шире — есть желание выиграть еще один Кубок Стэнли, но уже в качестве тренера», - приводит слова Брылина «РБ-Спорт».

Добавим, что после завершение своей спортивной карьеры Брылин работал с 2013 года тренером в фарм-клубах «Нью-Джерси» «Олбани Девилз», «Бингемтон Девилз» и «Ютика Кометс».