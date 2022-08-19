Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Брылин - о включении в тренерский штаб «Нью-Джерси»: Это то, к чему я стремился долгие годы

После десяти лет работы в клубной системе трехкратный обладатель Кубка Стэнли получил назначение в главную команду франшизы.
19 августа 2022 10:28
автор: Максим Скороходов

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» Сергей Брылин высказался о том, что вошел в тренерский штаб Линди Раффа, возглавляющего основную команду клубной системы с 2020 года.

«Конечно, эмоции переполняют. Это то, к чему я стремился последние несколько лет, и я рад, что это наконец-то произошло. Это первый шаг. Мои мечты намного шире — есть желание выиграть еще один Кубок Стэнли, но уже в качестве тренера», - приводит слова Брылина «РБ-Спорт».

Добавим, что после завершение своей спортивной карьеры Брылин работал с 2013 года тренером в фарм-клубах «Нью-Джерси» «Олбани Девилз», «Бингемтон Девилз» и «Ютика Кометс».

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Брылин - о включении в тренерский штаб «Нью-Джерси»: Это то, к чему я стремился долгие годы
После десяти лет работы в клубной системе трехкратный обладатель Кубка Стэнли получил назначение в главную команду франшизы.
19.08.2022 10:28
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Амур» добился победы над «Спартаком» в контрольном матче
Очная встреча команд прошла в Москве.
18.08.2022 15:37
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Стал известен состав групп на МЧМ-2023 по хоккею
Турнир должен был пройти в России.
18.08.2022 10:08
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Барыс» всухую одолел «Нефтехимик» в контрольном матче
Встреча завершилась со счетом 3:0.
17.08.2022 19:10
Хоккей
автор: Александр Бойченко
«Двоякое впечатление»: Кудашов – после матча с «Витязем»
Бело-голубые выиграли второй матч в рамках летних сборов.
17.08.2022 17:48
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в товарищеском матче
Команда Алексея Кудашова одержала вторую победу в рамках летних сборов.
17.08.2022 17:01
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Гретцки может заплатить 10 млн долларов из-за ложных заявлений о жвачке для похудения
Легендарный канадец оказался в непростой ситуации.
17.08.2022 16:45
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Металлург» одержал вторую победу на Кубке президента Республики Казахстан, обыграв «Автомобилист»
Встреча проходила в Нур-Султане.
17.08.2022 14:22
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В Латвии вспомнили, что американский журналист предлагал посадить Овечкина в тюрьму
Корреспондент даже не обвинял российского спортсмена в преступлении.
17.08.2022 11:40
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Витязь» подписал обладателя Кубка Стэнли
Подмосковный клуб укрепляет состав перед стартом сезона.
16.08.2022 20:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Черчесов может спать спокойно! Как русский тренер-легионер одной ногой шагнул в группу Лиги Европы
В раунде плей-офф ЛЕ венгерский «Ференцварош» Станислава Черчесова не оставил шансов ирландскому «Шемроку» (4:0).
«Фигурка» вернулась! Как юниоры Тутберидзе и Плющенко открыли сезон в Новогорске
После летних каникул российские фигуристы вернулись на соревновательный лед: в Подмосковье начались контрольные прокаты юниорской сборной.
Медведев остается номером один в мире, Вяхирева покоряет Норвегию. Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где наши спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Подался на берег турецкий! Как Дзюба нашел работу за границей
Артем Дзюба наконец-то определился, подписав контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», куда экс-зенитовец перебрался на правах свободного агента.
«Пишут, на мое место придет Измайлов? А я тут при чем?» Гендиректор «Спартака» — о возможных перестановках в клубе
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации в клубе-лидере РПЛ.
Никогда еще «красных дьяволов» не унижали таким коэффициентом! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Эта сладкая пытка теннисом! Как Россия в Париже впервые выиграла Кубок Дэвиса
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта. Сегодня вспоминаем триумф наших теннисистов, в невероятной борьбе завоевавших главный командный трофей в 2002 году.
Минимум пять матчей «Зенит» — «Спартак» за сезон! Кубок России получится уникальным
В прямом эфире «Матч ТВ» состоялась жеребьевка Кубка России для клубов РПЛ.
В «Торпедо» — перезагрузка. Спасет ли клуб Геркус? А Кержаков?
Вслед за «Уралом» на кадровые перемены решился еще один аутсайдер РПЛ - только в «Торпедо» одной тренерской отставкой не ограничились.
Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?
В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика