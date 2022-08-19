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«Нефтехимик» победил «Автомобилист» в буллитах в матче Кубка президента Казахстана

Встреча завершилась со счетом 4:3.
19 августа 2022 14:57
автор: Александр Бойченко

В пятницу, 19 августа, состоялся матч Кубка президента Казахстана между нижнекамским «Нефтехимиком» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счетом 4:3.

В составе нижнекамцев голы забили Ансель Галимов (5-я минута), Вячеслав Лещенко (29) и Эдуард Гиматов (37). У екатеринбургского клуба отличились Арсен Хисамутдинов (28), Анатолий Голышев (44) и Данил Романцев (56). Павел Порядин принес «Нефтехимику» победу в серии буллитов.

«Нефтехимик» и «Автомобилист» одержали на турнире по одной победе в трех матчах.

источник: «Советский спорт»
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Встреча завершилась со счетом 4:3.
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