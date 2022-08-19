«Калгари» заключил семилетний контракт с Кадри – хоккеист заработает 49 миллионов долларов

Обладатель Кубка Стэнли-2022 в составе «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри стал хоккеистом «Калгари Флэймз».

По информации журналиста Кевина Уикса, 31-летний нападающий заключил с командой контракт на семь лет. Отмечается, что за это время он заработает 49 миллионов долларов.

Добавим, что Кадри защищал цвета «Колорадо» с 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 87 матчах, забросил 35 шайб и отдал 67 результативных передач.

Всего в НХЛ канадский форвард провел 739 матчей в НХЛ, в которых он набрал 512 (219+293) очков.