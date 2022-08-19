СКА объявил о подписании двустороннего контракта с защитником Корешковым

Российский защитник Евгений Корешков стал игроком СКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.
По информации источника, руководство петербургской команды подписало с 22-летним хоккеистом двусторонний контракт. Отмечается, что защитник будет выступать за фарм-клуб красно-синих – «СКА-Нева».
Напомним, что Корешков является воспитанником академии магнитогорского «Металлурга». Сезон-2021/22 он провел в системе ЦСКА, отыграв 26 матчей в ВХЛ за «Звезду».
В прошлом сезоне «СКА-Нева» дошел до полуфинала плей-офф ВХЛ, уступив в серии будущему победителю турнира – «Рубину» из Тюмени (2-4).