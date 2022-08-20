«Динамо» одолел «Спартак» в домашнем предсезонном матче

В субботу, 20 августа, на стадионе «ВТБ Арена» прошел предсезонный матч между московскими «Динамо» и «Спартаком». Победу одержали бело-голубые со счетом 4:2.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик О'Делл (4, 27-я минуты), Якоб Линья (46) и Никита Буруянов (56). У красно-белых дважды отличился Дмитрий Кугрышев (37, 59).
Добавим, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между действующим триумфатором Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».
источник: «Советский спорт»