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СКА переиграл «Сочи» в матче с семью шайбами

Встреча завершилась со счетом 4:3.
20 августа 2022 15:10
автор: Александр Бойченко

В субботу, 20 августа, на ледовой арене «Галактика» состоялся предсезонный матч между петербуржским СКА и «Сочи». Победу одержали армейцы Санкт-Петербурга со счетом 4:3.

Первую шайбу в матче забросил Захар Бардаков, выведший СКА вперед, а спустя 37 секунд Кирилл Танков удвоил преимущество клуба. Тогда Артем Федоров реализовал большинство и довел дело до разгрома. Во втором периоде Василий Глотов немного сократил отставание, а Артем Тянулин отыграл еще один гол. Валентин Зыков вновь помог СКА увеличить разрыв в счете. Шайба Никиты Феоктистова стала последней в этой встрече, что не позволило «Сочи» уйти от поражения.

Добавим, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между действующим триумфатором Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

источник: «Советский спорт»
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