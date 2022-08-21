Сборная Канады завоевала золотые медали молодежного чемпионата мира-2022, победив в финале Финляндию

Хоккеисты сборной Канады обыграли Финляндию (3:2 ОТ) в финальном матче молодежного чемпионата мира-2022.
Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Джошуа Руа (12-я минута), Уильям Дюфур (21) и Кент Джонсон (64). Соперник ответил точными бросками Алекси Хеймосалми (45) и Йоакима Кемелля (51).
Таким образом, Канада в 19-й раз в своей истории стала победителем в мировом первенстве среди молодежных команд. Добавим, что бронзовые медали прошедшего турнира завоевала сборная Швеции, обыгравшая Чехию (3:1).
источник: «Советский спорт»