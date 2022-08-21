Губерниев с иронией высказался о посещаемости матчей МЧМ по хоккею

Комментатор Дмитрий Губерниев иронично отозвался о посещаемости матчей перенесенного молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде.

«То чувство, когда на открытую тренировку московского «Динамо» пришло больше народу, чем на матч молодежного чемпионата мира», - написал в своем телеграм-канале Губерниев, прикрепив видео с тренировки бело-голубых, за которой наблюдало пять тысяч человек.

Напомним, МЧМ завершился накануне в Канаде победой хозяев, обыгравших в финале финнов.

Чемпионат был перенесен с декабря 2021 года из-за пандемии коронавируса. Сборная России не принимала участия в соревнованиях в связи с отстранением от международных турниров под эгидой ИИХФ,