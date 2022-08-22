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Станислав Петухов: В «Динамо» выбрали очень удачный формат для презентации команды

Станислав Петухов: В «Динамо» выбрали очень удачный формат для презентации команды
22 августа 2022 14:52
автор: Сергей Иванов
автор фото: ХК "Динамо" (Москва)

Ветеран московского «Динамо», Олимпийский чемпион 1964 года Станислав Петухов рассказал о чествовании ветеранов на открытой тренировке хоккейного клуба «Динамо».

- Понравилось, что представление команды сделали необычно, а пригласили болельщиков на тренировку. Это очень важный шаг для клуба. Я увидел своими глазами, что болельщикам очень понравилось. Можно сказать, как будто встретились закадычные друзья или родственники.

- Вас и Александра Мальцева по-особенному чествовали?

- Да, нас поздравили. Саша Овечкин вручил мне свитер с 85-м номером – мне 19 августа 85 лет исполнилось. Так что символический такой подарок получился. Ну и эмоции меня конечно в этот момент переполнили. Когда говорил речь, комок в горле стоял. Почти до слёз как говорится. Вообще, очень нравится отношение клуба к ветеранам. Для нас «Динамо» - это второй дом, практически наша жизнь.

источник: «Советский спорт»
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