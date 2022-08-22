Александр Харитонов: В «Динамо» устроили хороший праздник для болельщиков

Двукратный чемпион России, призёр чемпионатов мира поделился впечатлениями об открытой тренировке московского «Динамо».

- Понравилось, что пришло достаточно много болельщиков. Это во многом показательно – что летом тренировка привлекла такое большое внимание. Видно, что все соскучились по хоккею. Такие мероприятия вообще полезны, потому что сами хоккеисты смотрят, насколько любителям хоккея важен хоккейный клуб «Динамо». В руководстве клуба сделали правильно, устроив такой праздник.

- Атмосфера и правда была почти семейной?

- Да, конечно. И трибуны, и команд старались. Очень трогательный момент был с ветеранами. Мне вообще было приятно увидеться с тренерским штабом, с персоналом. Да и после летней паузы побывать на таком хоккейном мероприятии понравилось. Думаю, команде такое мероприятие поможет в сезоне, зарядит на борьбу и хороший результат.