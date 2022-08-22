Буллит Игоря Ларионова принес победу «Торпедо» в товарищеском матче с московским «Динамо»

Московское «Динамо» в домашнем товарищеском матче проиграло «Торпедо» в серии буллитов.
Основное время закончилось со счетом 6:6.
В составе бело-голубых забивали Якоб Лилья (2-я минута), Илья Каблуков в большинстве (12), Богдан Тринеев (36), Эрик О’Делл (45), Иван Игумнов, реализовавший буллит (53) и Владислав Михайлов (54).
У нижегородского клуба заброшенными шайбами отличились Ю Сато в большинстве (6), Андрей Белевич (9), дважды Денис Венгрыжановский (20, 35), Сергей Гончарук (25) и Кирилл Ураков (35).
В овертайме команды не забили, а в серии буллитов «Торпедо» выиграло – 3:1, последний точный бросок исполнил Игорь Ларионов.
Хоккей
Товарищеский матч
«Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижегородская обл.) – 6:7Б (2:3, 1:3, 3:0, 0:0, 0:1Б)
Голы:
1:0 – Лилья (О’Делл), 01:13
1:1 – Ю Сато, 05:30 – Мен.
1:2 – Белевич (Венгрыжановский), 08:18
2:2 – Каблуков (Уил), 11:15 – Бол.
2:3 – Венгрыжановский (Воронин), 19:59
2:4 – Гончару, 24:15
2:5 – Венгрыжановский, 34:22
2:6 – Ураков (Белевич), 34:57
3:6 – Тринеев (Игумнов, Зайцев), 35:14
4:6 – О’Делл (Лилья), 44:43
5:6 - Игумнов, 52:23 – Бул.
6:6 – Михайлов (Буруянов), 53:52
6:7 – Ларионов – Победный буллит в серии.