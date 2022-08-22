Защитник «Спартака» Вишневский станет капитаном команды в сезоне-2022/23

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский назначен капитаном московского клуба в сезоне-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что ассистентами капитана были выбраны пять игроков, а именно защитник Егор Савиков и нападающие Андрей Локтионов, Роман Старченко, Александр Хохлачев и Дмитрий Кугрышев.

Напомним, Вишневский вернулся в состав «Спартака» в 2018 году. В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист принял участие в 52 матчах, забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач.

Ранее в своей карьере Вишневский выступал за московское «Динамо». Вместе с бело-голубыми он дважды становился обладателем Кубка Гагарина.