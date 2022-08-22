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«Айлендерс» объявили о подписании трехлетнего контракта с Александром Романовым

По окончании сезона-2021/22 хоккеист покинул «Монреаль».
«Айлендерс» объявили о подписании трехлетнего контракта с Александром Романовым
22 августа 2022 18:42
автор: Владислав Корегин
автор фото: ХК «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский защитник Александр Романов стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба «островитян».

Отметим, что команда из Нью-Йорка заключила с 22-летним хоккеистом контракт на три года. Согласно данным американских СМИ, игрок будет зарабатывает два с половиной миллиона долларов за сезон.

Напомним, что ранее Романов покинул состав «Монреаль Канадиенс». В прошлом сезоне он отыграл 79 матчей в НХЛ, забросил три шайбы и отдал десять результативных передач.

В КХЛ защитник выступал за ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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