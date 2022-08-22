В «Локомотиве» сообщили об обрушении медиакуба на домашней арене команды

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что на домашней арене клуба упал медиакуб.

По информации источника, происшествие произошло в понедельник, 22 августа. Отмечается, что во время проведения монтажных работ нового медиакуба данная конструкция «неконтролируемо трансформировалась» – подвергся скручиванию металлический каркас куба.

Добавим, что в связи с произошедшим один из монтажников получил повреждения, из-за которых он был вынужден обратиться за помощью к медикам. Однако угрозы здоровью специалиста нет. При этом ледовая площадка также не не пострадала.

Напомним, что новый сезон КХЛ для «Локомотива» стартует 2 сентября гостевым матчем с «Автомобилистом».