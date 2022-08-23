ЦСКА забил шесть шайб «Спартаку» в предсезонном матче

Во вторник, 23 августа, состоялся товарищеский предсезонный матч между столичными ЦСКА и «Спартаком». Победу одержали армейцы со счетом 6:3.

Встреча, прошедшая в Москве на домашней арене армейцев, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2). У победителей отличились Михаил Григоренко (4-я минута), Максим Соркин (28), Константин Окулов (30), Даррен Дитц (40), Максим Мамин (50) и Сергей Плотников (53). У гостей шайбы забросили Захар Арзамасцев (17), Шейн Принс (50) и Данила Квартальнов (55).

Добавим, что новый сезон КХЛ начнется 1 сентября матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА с магнитогорским «Металлургом».