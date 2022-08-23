«Авангард» разгромил «Сочи» в матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге

Во вторник, 23 августа, в Санкт-Петербурге прошел матч турнира имени Николая Пучкова между омским «Авангардом» и «Сочи». Победу праздновали номинальные хозяева со счетом 5:1.

В составе «Авангарда» отличились Корбен Найт (18-я и 34-я минуты), Павел Дедунов (37), Владимир Ткачев ( 39) и Федор Беляков (56). У «Сочи» шайбу забросил новичок команды Андрей Алтыбармакян (54).

Также у команд был овертайм три на три, в котором победила омская команда, и серия послематчевых буллитов, где точнее оказались сочинцы (3-2).

Добавим, что на старте предсезонного матча произошла массовая драка с участием игроков обеих команд. Это произошло сразу после стартового вбрасывания. Это второй случай в межсезонье, когда в игре случился подобный инцидент.