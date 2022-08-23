Дубль Хайруллина помог СКА обыграть «Северсталь» матче предсезонного турнира имени Пучкова

Хоккеисты СКА одержали победу над «Северсталью» в товарищеском матче предсезонного турнира имени Пучкова, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин (15-я и 39-я минуты), Валентин Зыков (33) и Марат Хуснутдинов (35). У череповецкого клуба точным броском отличился Никита Гуслистов (2).

В следующем матче на турнире команда из Санкт-Петербурга 24 августа сыграет против «Сибири», а череповецкий клуб в тот же день встретится с ХК «Сочи».