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«Ак Барс» подписал Чудинова

С 32-летним защитником заключено однолетнее соглашение.
«Ак Барс» подписал Чудинова
24 августа 2022 13:51
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Максимом Чудиновым.

«Очень рад подписать контракт, спасибо клубу и тренерам за доверие – я пропустил год, но дали возможность показать себя. От души рад, что спустя сезон могу заниматься своим любимым делом, помогать команде побеждать. Весь год тренировался, ночами занимался в зале с реабилитологами, знал, что буду играть в этом сезоне. Я быстро согласился, когда агент сказал, что есть вариант приехать на просмотровый контракт в «Ак Барс». Это сильный клуб, в каждом сезоне здесь ставят задачу выиграть. В команде есть знакомые ребята, тренеры, с которыми я много работал – это сыграло большую роль. Теперь я вместе со всеми каждый день буду работать ради одной цели – Кубка Гагарина», - сказал Чудинов клубной пресс-службе.

Прошлый сезон Чудинов пропустил из-за травмы нижней части тела. В мая 32-летний хоккеист заключил пробный контракт с казанской командой.

Чудинов является чемпионом мира в составе сборной России и трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Два из них он выиграл в СКА, а третий - в своем крайнем сезоне в составе «Авангарда» в 2021 году.

Тогда защитник провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 8 (2+6) очков.

В плей-офф Чудинов отдал одну голевую передачу в двух играх.

источник: ХК «Ак Барс»
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