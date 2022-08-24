КХЛ подписала новое трехлетнее соглашение с «Матч ТВ»

«Матч ТВ» подписал новый трехлетний договор на трансляцию матчей КХЛ, сообщает генеральный продюсер федерального телеканала Александр Тащин.

«С благодарностью выслушали рекомендации Лиги, предложили свои идеи – в новом сезоне увеличим объем информационного вещания, специальных репортажей с хоккейных арен и запустим еженедельную программу. Конечно, будем продолжать совершенствовать и непосредственно качество показа матчей КХЛ», - также написал Тащин в своем телеграм-канале.

Добавим, что первая игра регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 состоится 1 сентября в Москве. В матче за Кубок Открытия встретятся ЦСКА и «Металлург» – финалисты прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина. Напомним, что обладателем трофея в 2022 году стали армейцы.

Седьмой матч финальной серии следующего сезона запланирован на 29 апреля 2023 года. Плей-офф должен начаться 1 марта.