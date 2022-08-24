«Северсталь» обыграла «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова

«Северсталь» одержала победу над «Сочи» в товарищеском матче, который прошел на турнире имени Николая Пучкова. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе череповецкой команды по шайбе забросили Кирилл Пилипенко (29-я минута), Александр Суворов (31-я), а также Иван Емец (41-я). У черноморского клуба отличились Василий Глотов (40-я) и Кирилл Петьков (59-я).

26 августа команда Андрея Назарова сыграет против СКА, а «Северсталь» в тот же день проведет матч с «Авангардом».