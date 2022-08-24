Овечкин договорился с партнерами по «Вашингтону» не обсуждать международную обстановку

Александр Овечкин и его одноклубники по «Вашингтон Кэпиталз» приняли решение не затрагивать тему международной обстановки в раздевалке команды.

«Мы с Ови решили, что не будем говорить о политике и о том, что происходит на Украине. В раздевалке то же самое, об этом никто не говорит», - приводит финская пресса слова форварда «столичных» Никласа Бэкстрема.

Добавим, что в США позиция Овечкина, улетевшего в межсезонье в Москву и активно принимающего участие в различных медийных мероприятиях, расколола хоккейную общественность на два лагеря: одни требуют, чтобы власти США не пускали хоккеиста обратно, другие призывают не смешивать спорт с политикой.