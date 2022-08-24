«Металлург» обыграл «Трактор» в товарищеском матче

В контрольном матче магнитогорский «Металлург» нанес поражение челябинскому «Трактору».
Победу одержал в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились вничью 1:1. Уже на третьей минуте первого периода Анатолий Никонцев вывел «сталеваров» вперед. «Трактор» отыгрался за две с лишним минуты до конца третьей двадцатиминутки: гол на счету Владимира Ткачева.
В серии послематчевых бросков точнее оказались челябинцы. Решающим стал бросок Егора Яковлева.
В первом матче регулярного чемпионата КХЛ 2022/23 «Металлург» 1 сентября сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА.
источник: «Советский спорт»