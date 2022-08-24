«Спартак» заключил контракты с двумя хоккеистами СКА

В московском «Спартаке» сообщили о заключении контрактов с нападающими Максимом Кровяковым и Германом Рубцовым.

По информации клубной пресс-службы красно-белых, соглашение с 20-летним Кровяковым носит двусторонний характер и рассчитано на четыре года. Аналогичный контракт с 24-летним Рубцовым подписан на один сезон.

Напомним, оба хоккеиста попали в «Спартак» благодаря обмену между клубами, в результате которого в Питер переехал серебряный призер Олимпиады в Пекине Александр Никишин, а в обратном направлении проследовали сразу девять молодых игроков системы СКА.