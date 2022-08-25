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Защитника «Айлендерс» Ахо задержали в Швеции в связи с вождением в нетрезвом виде

Игрок выплатит штраф в размере 40 тысяч шведских крон.
25 августа 2022 10:28
автор: Владислав Корегин

Полиция Швеции арестовала защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Себастьяна Ахо.

По информации шведских СМИ, 26-летний хоккеист обвиняется в вождении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что в организме игрока было обнаружено 0,32 промилле алкоголя. В данный момент допустимый предел в Швеции – 0,2 промилле.

Согласно данным источника, защитник заплатит штраф в размере 40 тысяч шведских крон.

Напомним, Ахо выступает за «Айлендерс» с 2017 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 36 матчах островитян, забросил две шайбы и отдал десять результативных передач.

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Защитника «Айлендерс» Ахо задержали в Швеции в связи с вождением в нетрезвом виде
Игрок выплатит штраф в размере 40 тысяч шведских крон.
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