«Спартак» обыграл «Витязь» в овертайме на Кубке мэра

В своем первом матче на Кубке мэра московский «Спартак» нанес поражение подольскому «Витязю».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4. В составе победителей дублем отметился Максим Цыплаков. Еще по одной шайбе забросили Александр Хохлачев, Егор Савиков и Дмитрий Кугрышев.

Отметим, что по ходу первого периода красно-белые вели 2:0, но умудрились растерять преимущество. Под конец основного времени счет был 4:3 в их пользу, однако за минуту до сирены «Витязь» снял вратаря и смог перевести встречу в овертайм.