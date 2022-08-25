В Чехии приняли решение запретить игрокам из КХЛ выступать за сборную

Федерация хоккея Чехии огласила решение исполнительного комитета не вызывать в национальную команду игроков, выступающих в клубах КХЛ.

По информации пресс-службы организации, под санкции попадают хоккеисты, заключившие соглашения с командами лиги после 24 февраля 2022 года.

Напомним, ранее в Латвии приняли аналогичное решение, закрепив его на законодательном уровне. В прибалтийской республике решили вообще не пускать своих игроков в континентальную лигу.

По ходу прошлого сезона финский «Йокерит» и рижское «Динамо» вышли из состава участников КХЛ.