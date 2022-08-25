Московское «Динамо» переиграло ЦСКА на Кубке мэра Москвы

В четверг, 25 августа, состоялся матч в рамках Кубка мэра Москвы между «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

В составе «Динамо» шайбы забросили канадский нападающий Эрик О'Делл (54), а также форвард Владислав Ефремов (55). Единственный гол ЦСКА на счету Владислава Каменева (53).

Ранее в аналогичном турнире встречались «Спартак» и подмосковный «Витязь». Победу в этом противостоянии одержали красно-белые со счетом 5:4.

26 августа состоятся следующие встречи: ЦСКА - «Амур» (14:00 мск) и «Спартак» - «Куньлунь» (18:00 мск).