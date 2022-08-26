Официально: Никишин подписал контракт со СКА на три года

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России по хоккею Александр Никишин подписал контракт со СКА.

Как сообщил в своем телеграм-канале главный тренер питерцев Роман Ротенберг, соглашение рассчитано на три года.

Напомним, что россиянин пополнил состав армейцев в результате обмена: в стан красно-белых отправились защитник Никита Седов, а также нападающие Федор Свечков, Никита Чибриков, Павел Кукштель и Максим Кровяков. При этом петербуржцы передали московскому клубу права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.

Ранее сообщалось, что с Кровяковым и Рубцовым «Спартак» уже заключил соглашения.

Никишин защищал цвета «Спартака» с 2019 года. Всего в КХЛ он провел 105 матчей, забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач.