«Нефтехимик» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче Кубка ТАНЕКО

Хоккеисты «Нефтехимика» одержали победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б) в матче предсезонного турнира Кубок ТАНЕКО.

Отметим, что в составе нижнекамцев шайбы забросили Энтони Камара, отличившийся дублем на 49-й и 55-й минутах, а также Ансель Галимов. Уфимская команда ответила голами Артема Пименова (15), Глеба Кузьмина (36) и Джоша Хо-Сэнга (56).

В серии буллитов победов клубу из Татарстана принесла реализованная попытка Йоанна Овитю.

Добавим, что на турнире Кубок ТАНЕКО выступают «Ак Барс» и «Локомотив».