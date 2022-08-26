ЦСКА обыграл «Амур» на Кубке мэра Москвы

ЦСКА в матче группового этапа Кубка мэра Москвы победил «Амур» со счетом 4:1.
За армейцев забили Данил Юртайкин (9-я минута), Михаил Григоренко (19), Павел Карнаухов (20) и Владислав Каменев (51).
У «тигров» большинство реализовал Эндрю Кэлоф (28).
Для команды из Хабаровска этот матч стал первым на турнире, а красно-синие накануне уступили московскому «Динамо» (1:2).
27 августа пройдет последний матч в группе А, в котором «Амур» сыграет с бело-голубыми.
Кубок мэра Москвы
Группа А
ЦСКА (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
1:0 – Юртайкин (Григоренко, Диц), 8:27
2:0 – Григоренко (Дыбленко), 18:57
3:0 – Карнаухов (Светлаков, Соркин), 19:29
3:1 – Кэлоф (Николишин, Руденков), 27:13 – Бол.
4:1 – Каменев (Провольнев), 50:35
источник: «Советский спорт»