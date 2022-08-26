СКА одержал третью победу на турнире Пучкова, обыграв «Сочи»

СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова со счетом 5:1.

За команду из Санкт-Петербурга дважды большинство реализовал Дмитрий Яшкин (6-я и 40-я минуты), также забили Александр Никишин (39), Дмитрий Бучельников (52) и Валентин Зыков (56).

У «Сочи» автором шайбы стал Андрей Алтыбармакян, реализовавший штрафное время (15).

Таким образом, армейцы набрали 6 очков и продолжают быть лидером предсезонного турнира, в котором «леопарды» остаются без очков.

27 августа СКА сыграет с «Авангардом», «Сочи» через день проведет матч против «Сибири».

Турнир имени Николая Пучкова

СКА – «Сочи» - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Яшкин (Никишин, Грант), 5:45 – Бол.

1:1 – Андрей Алтыбармакян (Морроу, Точицкий), 14:27 – Бол.

2:1 – Никишин (Швец-Роговой, Бардаков), 38:24

3:1 – Яшкин (Никишин, Грант), 39:31 – Бол.

4:1 – Бучельников (Жафяров, Ожиганов), 51:13 – Бол.

5:1 – Зыков (Швец-Роговой, Бардаков), 55:23 – 4х4