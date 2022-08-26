Главный тренер «Салавата Юлаева» - о поражении от «Нефтехимика»: Упустили нить игры

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины, по которым его команда проиграла «Нефтехимику» (3:4 Б) на Кубке ТАНЕКО.

«Весь первый период мы действовали четко, как и должны: контролировали шайбу, играли в зоне атаки – создавали моменты. Со второго периода упустили нить матча, начали размениваться на контратаки, пошли «качели» и мы потеряли контроль шайбы. В третьем периоде отдали инициативу, чем соперник и воспользовался», - сказал главный тренер «Салавата Юлаева» клубной пресс-службе.

Добавим, что на турнире Кубок ТАНЕКО также выступают «Ак Барс» и «Локомотив».

28 августа «Салават Юлаев» проведет второй матч на турнире, сыграв с «железнодорожниками».