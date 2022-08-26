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«Спартак» уступил «Куньлуню» в серии буллитов на Кубке мэра Москвы

Игра прошла в Мытищах.
26 августа 2022 20:42
автор: Максим Скороходов

«Спартак» в матче группового этапа Кубка мэра Москвы проиграл «Куньлуню».

Основное время закончилось со счетом 2:2. За китайскую команду забили Кайл Вуд, реализовавший большинство (9-я минута), и Клифф Пу (56). У российской – Дмитрий Злодеев (12) и Павел Кукштель, когда «Спартак» снял вратаря (60).

После безголевого овертайма команды пробили буллиты, где выиграл «Куньлунь» - 4:3. Победный бросок исполнил Бретт Поллок.

Таким образом, «Спартак» завершил групповой этап, лидируя с 3 очками, и ждет, как набравший 2 очка «Куньлунь» сыграет с «Витязем». Данная встреча пройдет 27 августа.

Кубок мэра Москвы

«Спартак» (Москва) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 2:3Б (1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 3:4Б)

Голы:
0:1 Вуд (Лесли), 8:11 – Бол.
1:1 – Злодеев (Свечков, Хафизов), 11:24
1:2 – Клифф Пу (Поллок, Ловерде), 55:29
2:2 – Кукштель (Свечков), 59:35 – 6х5
2:3 – Поллок – Победный буллит.

источник: «Советский спорт»
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